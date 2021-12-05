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Giriş Tarihi: 5.12.2021 16:59 Son Güncelleme: 5.12.2021 17:16

Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor

Bodrum’da, şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Geçen yaz meydana gelen orman yangınında ciddi zarar gören Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı Mahallesi'nde dün gece aşırı yağışların etkisiyle Mazı deresi taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Bodrum'da etkili yağış yaşandı. Bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü. Ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Sahile yakın bölgelerde deniz kahverengiye büründü.





Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor | Video





Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı. Etkili yağış Mumcular ve Mazı mahallelerini vurdu. Taşkınlardan dolayı cadde ve sokakları göle döndü. Bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Geçen yaz meydana gelen orman yangınında ciddi zarar gören Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı Mahallesi'nde dün gece aşırı yağışların etkisiyle Mazı deresi taştı.


KAYMAKAM VE BAŞKAN SEL BÖLGESİNDE

Gece boyu yoğun önlem alan ekipler sabah saatlerinden itibaren yağışlardan etkilenen bölgede ekipler teyakkuza geçti. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras ekiplerin çalışmalarını takip etmek ve vatandaşlar ile birlikte olmak için Mazı Mahallesi'nde bulunuyor.

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Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor
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