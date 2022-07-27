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Giriş Tarihi: 27.7.2022 17:11 Son Güncelleme: 27.7.2022 18:02

Bodrum’da şehit polisin davası sürüyor

Bodrum'da geçen yaz şüphelileri takip eden polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit olmasına ilişkin davanın 7’nci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Fatih Özturan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da şehit polisin davası sürüyor

Bodrum'da geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olayla ilgili davanın 7'nci duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, şehidin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, Fatih Ö'nün tutukluluk halinin devamına, Efe Ö'nün ise yurt dışı çıkış yasağı şartı ve adli kontrol halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Bodrum’da şehit polisin davası sürüyor
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