Bodrum’da şehit polisin davası sürüyor

Bodrum'da geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Olayla ilgili davanın 7'nci duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, şehidin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme heyeti, Fatih Ö'nün tutukluluk halinin devamına, Efe Ö'nün ise yurt dışı çıkış yasağı şartı ve adli kontrol halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.