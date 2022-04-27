Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da su isale hattı patladı! Ekipler gelmeyince iş vatandaşa düştü
Giriş Tarihi: 27.4.2022 15:34 Son Güncelleme: 27.4.2022 16:33

Bodrum'da su isale hattı patladı! Ekipler gelmeyince iş vatandaşa düştü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da su isale hattı patladı! Ekipler gelmeyince iş vatandaşa düştü

Son yıllarda sık sık su isale hattında yaşanan arızalarla gündeme gelen Bodrum'da bugün yine bir su isale hattında patlama meydana geldi.MUSKİ'ye ait su isale hattında yaşanan patlama sonrası ekiplerin müdahalesi gecikince vatandaş kendi imkanlarıyla arızaya mücadele etmek zorunda kaldı.

Yine Bodrum yine bir su isale hattı arızası. Son yıllarda art arda gelen arıza haberleri nedeniyle gündeme gelen Bodrum'da bir kez daha su isale hattında patlama yaşandı. Büyük bir gürültüyle patlayan MUSKİ'ye ait su isale hattına ekiplerin müdahalesinde gecikme yaşandı. Ekipler gelmeyince arızaya vatandaş kendi imkanlarıyla müdahale etmek zorunda kalırken, emniyet güçleride isale hattı çevresinde önlem almak aldı.

Bodrum'da su isale hattı patladı! Ekipler gelmeyince iş vatandaşa düştü | Video

Yaşanan patlama nedeniyle metrelerce yükseğe fışkıran su ve çevrede yaşanan panik anları kameralara böyle yansıdı.

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Bodrum'da su isale hattı patladı! Ekipler gelmeyince iş vatandaşa düştü
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