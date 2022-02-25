Bodrum’da tarımsal atık kumbaraları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi Bodrum'un mahallerinde meyvelerini veriyor. Bodrum Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Muğla'da yönetmelik kriterlerini tamamlayarak Muğla genelinde Sıfır Atık Belgesi alan ilk ve tek belediye olmuştu. Sıfır Atık Belgesi'ni, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim ederek, gerçekleştirilen duyarlı çalışmalardan dolayı kendisini kutladı.

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi faaliyetleri kapsamında 14 farklı grupta 42 farklı atığın toplandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açılmıştı. Sıfır Atık Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağların toplatılması kapsamında ise Bodrum geneline 200 adet biriktirme kumbarası konulurken, bu kumbaralar sayesinde atık yağların toplanıp kanalizasyon sistemine karışması engelleniyor.

İlaç atıklarına yönelik ise sağlık ocağı ve eczane gibi noktalara toplamda 97 adet atık ilaç kumbarası konuldu. Tekstil atıklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ise Bodrum genelinde 250 adet atık kumbarası bulunuyor. Ambalaj atıklarının toplanması için ise Bodrum genelinde 1700 adet mavi renkli geri dönüşüm konteynırı konulurken, bu atıklar sözleşmeli firma tarafından toplanıyor.