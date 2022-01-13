Bodrum’da yağmurun bilançosu: 131 ev ve işyerini su bastı





'YARALARI SARMA DÖNEMİNDEYİZ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçemizde toplam 131 ev ve işyerini su bastı. En ağır hasar alan bölgelerden biri İslamhaneleri mahallesi oldu. Bu bölgede altyapı çalışmalarımız vardı. Alt yapı çalışmalarımızla birlikte yoğun sağanak yağış olunca ciddi bir sorun oluştu. Yaraları sarma dönemindeyiz arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, AFAD'ın, Bodrum Belediyesi'nin ekipleri de tespitler yapıyorlar. Evlerin zarar gören mobilyaları, beyaz eşyalarıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Yolların eski hale getirilmesi içinde Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını sürüyor. Otellerimize yerleşen 7 aile var şu anda, talepler gelirse hemen karşılıyoruz. Gıda, eşya ihtiyacı olanların talep edenler olursa bütüncül olarak değerlendiriyoruz ve karşılıyoruz" dedi.