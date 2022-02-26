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Giriş Tarihi: 26.2.2022 21:22 Son Güncelleme: 26.2.2022 21:44

Bodrum’da yaz güneşi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da yaz güneşi

Gözde turizm merkezi Bodrum’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendini dışarı attı. Güneşi gören vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Bodrum'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle gözde tatil merkezindeki sahillerde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar sahillerde oturup güneşlenirken, bazıları da denize girmeyi tercih etti. Sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı. Park ve bahçelerde oturdu, kitap okudu. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri dolduran vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Bodrum'da önümüzdeki hafta süresince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.

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Bodrum’da yaz güneşi
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