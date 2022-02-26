Bodrum’da yaz güneşi

Bodrum'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle gözde tatil merkezindeki sahillerde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar sahillerde oturup güneşlenirken, bazıları da denize girmeyi tercih etti. Sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı. Park ve bahçelerde oturdu, kitap okudu. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri dolduran vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Bodrum'da önümüzdeki hafta süresince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.