Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 8.2.2022 22:08

Bodrum'da, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA
Bodrum’da, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklenen 15 kaçak göçmen ile Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Şubat saat 07.15'te Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklendiğini ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, sürüklenen fiber teknedeki 15 kaçak göçmeni kurtardı.

23 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan ekipler, aynı gün içerisinde saat 13.25'te, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'da, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA