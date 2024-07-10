Bodrum’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum Pınarlıbelen'de 9 Temmuz saat 14.16'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler sevk edildi. Karadan müdahale için çok sayıda arazöz ve iş makinası görevlendirildi. Genç kızılçam ormanlarının yoğun olduğu yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 8 uçak, 271 personel ve diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, yangına yoğun bir şekilde müdahale etti.

Alevler, dağlık sarp araziye doğru ilerlerken, hava araçları aralıksız olarak sorti yaptı. Kara ekipleri ise el birliğiyle hortum taşıyarak omuz omuza ormanın iç alanlarına doğru ilerleyerek alevlere müdahalede ediyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akbıyık, "Bodrum'a, Muğla'mıza, ülkemize büyük geçmiş olsun. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz. Burada tüm orman ekibimiz, bölge müdürümüzün liderliğinde, yine AFAD müdürümüz, birimlerimiz, artı özel sektör, büyükşehir belediyemiz, itfaiye, MUSKİ, ayrıca Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi ve vatandaşlarımızla beraber bu orman yangınını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Öncelikle ben burada görev yapan hepsini tebrik ediyorum. Şuanda yerleşim yeri için Allah'a şükür bir tehlike yok. Ancak tam manasıyla kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının ilerlemesi engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz çalışacak. Burada sıkıntı şu karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız metrelerce o hortumlarını taşıdılar, yol olmadığı dozerler çalışma yapıyor. Bir taraftan gayret devam ediyor. Bugün 18 hava aracımız çalışıyor şuanda, yine 119 karadan arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, yine belediyelerden gelen, termik santrallerden gelen dozerlerimiz çalışma yapıyor. Yaklaşık 420 personelimiz burada görev yapıyor. İnşallah sabaha kadar devam edeceğiz. Kontrol altına alacağız. Ben milletimize, Bodrum'a, Muğla'mıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. Tabi her türlü araştırmayı jandarmamız yapıyor. Yangının çıkış nedeni inşallah tespit edeceğiz. Tam tespit edilmedi ama tahminen 100 hektar civarında etkili oldu" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet CH-47 tipi helikopter, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadele gece boyu devam etti. Özellikle karadan ulaşımın olmadığı bölgelerde yol açma çalışması yapıldı. Orman personeli sabaha kadar alevlerle mücadele etti. Orman Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz sabah saatlerinde resmi X hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Muğla Bodrum'da meydana gelen orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.