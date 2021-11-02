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Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:56

Bodrum’daki silahlı çatışmada 9 gözaltı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’daki silahlı çatışmada 9 gözaltı

Bodrum’da sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Otogar ihalesi yüzünden çıktığı iddia edilen çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına aldındı.

Bodrum otogarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın, Bodrum Otogarında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı işletmelerin ihaleleri nedeniyle çıktığı iddia edildi. Silahların sıkıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından 14 adet mermi kovanı tespit edildi. Çatışmaya girenlerden birisinin aracında ise tam otomatik pompalı tüfek ve olayda kullanılan tabanca polis tarafından el konuldu. Sağlık ekipleri çatışmada yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri hastanedeki tedavisi tamamlanan şahısların da aralarında bulunu 9 kişi gözaltına alındı.

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Bodrum’daki silahlı çatışmada 9 gözaltı
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