Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'daki yarışta acı olay: Doktor Nihan Eren hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:12 Son Güncelleme: 20.10.2022 11:14

Bodrum'daki yarışta acı olay: Doktor Nihan Eren hayatını kaybetti

Muğla Bodrum'da, 34'üncü American Hospital The Bodrum Cup'ta yarıştığı teknede fenalaşan doktor Nihan Eren (49), yaşamını yitirdi.

DHA
Bodrum’daki yarışta acı olay: Doktor Nihan Eren hayatını kaybetti

Çökertme-Kissebükü etabı geçilen The Bodrum Cup'ta tekneler dün akşam saatlerinde Kissebükü Koyu'na ulaştı. Cruiser sınıfında, Cape Horn isimli teknede yarışan doktor Nihan Eren, saat 21.00 sıralarında aniden fenalaştı. Teknede bulunan kişilerin yardım çağrısı üzerine filoya eşlik eden Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, 3,5 dakika içerisinde bölgeye gelerek, Eren'e müdahale etti. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansına alınan Eren'e sağlık ekipleri müdahale ederek limana getirdi. American Hospital'e kaldırılan doktor Nihan Eren, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eren'in kalp krizinden hayatını kaybettiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

THE BODRUM CUP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Doktor Nihan Eren'in ani ölümü üzerine yakınları büyük üzüntü yaşarken, The Bodrum Cup sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Katılımcılarımızdan Sayın Dr. Nihan Eren'in dün akşam vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm The Bodrum Cup katılımcılarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Evli ve 1 çocuk annesi olan Nihan Eren'in, özel bir poliklinikte görev yaptığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şov yaptı! Aslan, Kastamonuspor’u 7 golle yıktı…
Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol gözaltına yakalandı
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir? Güneş Tutulmasında en çok hangi burç etkilenecek?
PKK itirafçısı HDP'li belediyeleri deşifre etti! İmar planlarını bile PKK onaylıyor
Köyden indim ABD’ye
Nayır nolamaz moğlum
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'daki yarışta acı olay: Doktor Nihan Eren hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA