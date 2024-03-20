Bodrumlu denizkızı Türkoğlu, bir rekora daha imza attı

Manş Denizi'ni geçen en genç Türk olan Bodrumlu Aysu Türkoğlu, 2023 yılında Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olmak için kulaç atmıştı. Türkoğlu, İrlanda'nın Bangor kentinden yüzmeye başladı. Aysu, yaklaşık 12 saatin sonunda İskoçya'nın Portpatrick kıyısından karaya çıkmıştı.

Kuzey Kanalı'nı 2023 yılına kadar geçen yüzücü sayısı 112. Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı geçerek ilk 160 sporcu içine girmişti. Bununla birlikte Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Türkoğlu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yeni Zelanda'daki Cook Strait Kanalını geçmek için denize girdi. Türkiye saatiyle 09.00'da Wellinghton'daki Marlborugh Marina'dan yüzmeye başlayan Türkoğlu, müthiş bir tempoyla kulaç attı. Türkoğlu, saat 16.10 civarlarında Cook Strait kanalını geçerek bir rekora daha imza attı. Türkoğlu, "Kulaçlarıma verdiğiniz destek için teşekkür ederim, hepimizin geçişi oldu" dedi.