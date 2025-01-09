Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün villası soyulmuştu: Polis hırsızı yakaladı

Ünlü akaryakıt firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün İstanbul Üsküdar'daki yüksek güvenlik korumalı villası, geçtiğimiz günlerde hırsızların kurbanı olmuştu. İddialara göre hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi. Çevredeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızlar, iş insanı Fikret Öztürk'ün villasına girdi. Zanlılar, villada bulunan kasayı alarak kaçtılar.

1 MİLYONLUK ZİYNET

Kasanın içinde Fikret Öztürk'ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro bulunduğu öğrenildi. Olayın fark edilmesi üzerine konu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

VİLLAYA GİREN HIRSIZ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. İncelenen görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, villaya giren hırsızın kimliğini tespit etti. Sıkı bir takip sonucu iş insanın evine giren hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇALINTI MALLARI ALAN DA GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalarda, villayı soyan hırsızların kasadan çaldıkları ziynet eşyalarını sattıkları tespit edildi. Polis çalıntı ziynet eşyasını aldığı kişinin ismini de tespit etti. Çalışmanın ardından çalıntı ziynet eşyasını satın aldığı belirlenen kuyumcuda gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.