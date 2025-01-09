Haberler Yaşam Haberleri Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu: Polis hırsızı yakaladı
Giriş Tarihi: 9.1.2025 14:32 Son Güncelleme: 9.1.2025 14:56

Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu: Polis hırsızı yakaladı

İstanbul Üsküdar’da ünlü akaryakıt firması kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı  aynı zamanda Bodrumspor başkanlığı yapan Fikret Öztürk'ün, Üsküdar'da bulunan yüksek güvenlik korumalı villası hırsızların hedefi olmuştu Sitenin etrafını saran dikenli telleri keserek giren 4 hırsız, içinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin dolar paranın bulunduğu kasayı alıp kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda villada hırsızlık yapan şüpheli tespit edildi. Çalışmaların devamında villada hırsızlık yapan hırsız yakalandı. Villada çalınan ziynet eşyalarını sattığı bir kişi de gözaltına alındı. 2 Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün villası soyulmuştu: Polis hırsızı yakaladı

Ünlü akaryakıt firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün İstanbul Üsküdar'daki yüksek güvenlik korumalı villası, geçtiğimiz günlerde hırsızların kurbanı olmuştu. İddialara göre hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi. Çevredeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızlar, iş insanı Fikret Öztürk'ün villasına girdi. Zanlılar, villada bulunan kasayı alarak kaçtılar.

1 MİLYONLUK ZİYNET

Kasanın içinde Fikret Öztürk'ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro bulunduğu öğrenildi. Olayın fark edilmesi üzerine konu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

VİLLAYA GİREN HIRSIZ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. İncelenen görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, villaya giren hırsızın kimliğini tespit etti. Sıkı bir takip sonucu iş insanın evine giren hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇALINTI MALLARI ALAN DA GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalarda, villayı soyan hırsızların kasadan çaldıkları ziynet eşyalarını sattıkları tespit edildi. Polis çalıntı ziynet eşyasını aldığı kişinin ismini de tespit etti. Çalışmanın ardından çalıntı ziynet eşyasını satın aldığı belirlenen kuyumcuda gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu: Polis hırsızı yakaladı
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