Bodrum’u sel aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağmur ekipleri teyakkuza geçirdi. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri'nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde de dere taştı, göle dönen yol trafiğe kapandı. Araçlar mahsur kaldı. Bazı mahallelerde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar su basan evlerini temizlemeye çalıştı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.