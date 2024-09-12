Bodyguard koca uyurken öldürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, aynı zamanda yöneticisi de olduğu lüks bir sitede oturan güzellik uzmanı Fadim Temirhanoğulları (46), kendisine sürekli şiddet uygulayan 17 yıllık eşi Savaş Temirhanoğulları'ndan (48), bir süre önce şikâyetçi oldu. Savcılık, Kemer ilçesindeki gece kulübünde bodyguard olarak çalışan koca hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Evin kilidini de değiştiren Fadim Temirhanoğulları, ardından boşanma davası açtı. Ancak Savaş Temirhanoğulları, eşini bu kez cep telefonundan tehdit etmeye başladı.Önceki gece geç saatlerde siteye gelen koca, güvenlik görevlilerinden aldığı anahtarla gizlice eve girdi. Silah sesi duyulmaması için, yatağında uyuyan eşinin başına yastıkla bastıran Savaş Temirhanoğulları, silahıyla 12 ateş etti. Ardından da kaçtı. Sabah okula gitmek için uyanan çiftin kızları İsra, annesinin cesediyle karşılaştı. Acı haberi alınca eve gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada çiftin yakınları arasında çıkan kavgayı, polis güçlükle ayırdı.Çiftin kızı İsra Temirhanoğulları, "Babam hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı vardı. Evin anahtarını da değiştirmiştik. Anahtarı güvenlik görevlisinden alıp gece saat 04.00 gibi içeri girmiş. Ben 04.10 gibi annemin 'Ah' diye sesini duydum. Antibiyotik kullandığım için tekrar yattım. Kapının anahtarını değiştirdiğimiz için babamın annemi öldüreceğini hiç düşünemedim" dedi.