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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Boğa saldırısında hayatını kaybetti

SERKAN ATICI
Boğa saldırısında hayatını kaybetti
Amasya'da 58 yaşındaki mezbaha çalışanı Kadir Bilen, kesimlik bir boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, kent merkezindeki bir mezbahada dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kesim için getirilen bir boğa araçtan indirildikten sonra huysuzlanıp mezbaha çalışanı Kadir Bilen'e saldırdı. Talihsiz adamı boynuz darbeleriyle ağır yaralayan öfkeli boğa, diğer çalışanlar tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kadir Bilen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Boğa saldırısında hayatını kaybetti
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