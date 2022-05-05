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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Boğarak öldürecekti!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Boğarak öldürecekti!
Çorum'da, tartıştığı eşi Eda Özten'in (31) boğazını eşarpla sıkarak öldürmeye çalışan Nusret Özten (34), polis ekiplerince yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nusret Özten, bilinmeyen nedenle evde tartıştığı eşi Eda Özten'i boğarak öldürmek istedi. Eşinin kendinden geçmesi üzerine Nusret Özten evden ayrıldı. Kapıyı kırıp eve giren ekipler, hareketsiz halde yatan kadını, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Eda Özten'in hayati tehlikesi bulunuyor. Yakalanan Nusret Özten nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

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