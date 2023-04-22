Boğaz’a açılacak olan TCG Anadolu’yu 79 bin kişi ziyaret etti

Bugün saat 09:00'da Sarayburnu'ndan demir alacak olan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Boğaz'a hareket edecek. Saat 12:00'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek 21 pare top atışı ve çimariva yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamlayarak seyrine devam edecek. Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. 23 liman ziyareti icra edecek. TCG Anadolu, dün itibariyle halka açık ziyaretini tamamladı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu 17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılmıştı. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve LCV çıkarma gemisi ve zırhlı araçları görmek isteyenler yoğun ilgi gösterdi. 5,5 gün ziyaretçi kabul eden TCG Anadolu, 22 Nisan bayramın ikinci günü 18 bin 43 kişiyi ağırladıktan sonra toplamda 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

TCG Anadolu'yu görmek için gelen Hatice Cihan, "Cumhurbaşkanının hizmetlerini çok yakından takip ediyoruz. Ülkemiz için faydalı işler yapıyor. Bu kadar büyük geminin yapılacağını tahmin etmiyordum. Bu büyük gemimizi görmeye geldim. Akşama kadar da sürse girip göreceğim." dedi.

"KILIÇ KALKAN DEVRİ BİTTİ, ARTIK TEKNOLOJİ DEVRİ BAŞLADI"

Oğlu Seçkin Aksu Cihan ise, "Yerli savaş gemimizi görmek için sabahın erken saatlerinden İzmit'ten geldik. Ülkemiz ve geleceğimiz için bizi gururlandırıp gelecek güvencemizi arttırıyor. Dünyaya ve Ortadoğu'ya sözümüzü geçirmek için çok güçlü olmamız gerekiyor. Bu gemiler bizim teknoloji alanındaki gelişmemizi ve başarımızı gösteriyor. Artık kılıç kalkan devri bitti şimdi teknoloji devri. Belki çocuklarımız bunları görüp daha iyilerini yapacaklar" dedi.

"BU HÜKÜMETTEN DAHA İYİSİNİ YAPACAKLARINA İNANMIYORUM"

Beykoz'dan bisikletleriyle 20 kilometre yaparak gemiyi görmeye gelen Samet ve Çiğdem Kozdal çifti, "Sabahın erken saatlerinde çıkıp bizim gururumuz olan yerli savaş gemimizi görmeye geldik. Saatlerdir kuyrukta bekliyoruz ama görmeye değermiş. Tarihimizde ilk defa olduğu için gurur duyduk. Bu çağda bu teknolojiyi görmek bizi gururlandırdı. Savunma sanayinde ne kadar güçlendiğimizi gösteriyor. Bu ülke ekonomisine de büyük katkılar sunacaktır. İHA'sı, SİHA'sı ve TİHA'sı ile yeni bir çağa girdik. Hükümetimizin çalışmalarını destekliyoruz. Muhalefet partileri birleşip ülkenin gelişimine sekte vurmak istiyorlar. Bu hükümetin yaptığından daha iyi yapacaklarını düşünmüyorum. Taşıma suyuyla değirmen dönmez" şeklinde konuştu.