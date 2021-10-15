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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Boğaz’da 50 kiloluk kılıç balığı yakalandı

Boğaz’da 50 kiloluk kılıç balığı yakalandı
İstanbul Boğazı'nda lüfer avına çıkan Şaban Şengül ve arkadaşlarının ağlarına, Sarıyer Büyükdere açıklarında 50 kiloluk kılıç balığı takıldı. Şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşayan mürettebat, kılıç balığıyla fotoğraf çektirerek bu anı unutulmaz kıldı. 63 yaşındaki Şaban Şengül, "1978'den beri gırgır balıkçılığı yapıyoruz. Büyükdere'de lüfer avlamak isterken tesadüfen ağdan kılıç balığı çıktı. Çocukluğumda hiç hatırlamıyorum kılıç balığını. Ege'de, İzmir açıklarında yakaladık kılıç balığını. Ama burada hemen hemen 60 senedir hiç görülmedi. Arkadaşlara söyledik kılıç balığı ağda diye. Onlar da şaşırdı nasıl olur diye. Kılıç balığını lüferle beraber balıkhaneye gönderdik. Balık halinde tabii mezat oldu" diye konuştu. DHA
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Boğaz’da 50 kiloluk kılıç balığı yakalandı
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