Boğaz’da facia ucuz atlatıldı

İSTANBUL Boğazı'nda dün akşam facianın eşiğinden dönüldü. Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metrelik Lady Zehma isimli yük gemisi dümen arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Siren sesleri çevrede paniğe neden olan gemi demir attıktan sonra Bebek sahiline 40 metre kala karaya oturdu. Gemi trafiği askıya alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 römorkör ve 2 bot gemiyi yüzdürme çalışmalarına başladı. Birleşmiş Milletler (BM), karaya oturan geminin Ukrayna'dan tahıl taşıyangemilerden biri olduğunu ileri sürdü.