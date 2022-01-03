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Giriş Tarihi: 3.1.2022 13:12 Son Güncelleme: 3.1.2022 13:13

Boğaz'da internet bakımı

DHA
Boğaz’da internet bakımı

İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kabloları, Fransız Telekomünikasyon gemisi tarafından bakım ve onarıma alındı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında çalışmalar böyle fotoğraflandı...

Fransız bandıralı 'Raymond Croze' adlı telekomünikasyon gemisi, İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kablolarının bakım ve onarımı için geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından demir atan gemi, suyun altındaki internet kablolarının bakım, onarım ve fiber kablo döşemek için çalışmalara başladı. Geminin İstanbul Boğazı'nda ne zamana kadar süre çalışma yapacağı konusunda bilgi verilmedi.

107 METRE UZUNLUĞUNDA

Gemi, dinamik konumlandırma sistemi sayesinde güçlü akıntı ve rüzgarlarda bile çalışma yapabiliyor. 107 metre uzunluğundaki gemi denizaltında bulunan kabloların kesilmesi, sudan çıkartılması ve kabloların yeniden döşenmesi için tam donanımlı.

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Boğaz'da internet bakımı
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