Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü denizde karada ve havada aranıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı. Svechnikov'un kaybolmasının ardından bir hafta oldu fakat bir izine rastlanılamadı.

Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, botlar ise denizden çalışmalarını sürdürüyor. Rus yüzücünün kıyıya çıkmış olabileceği şüphesiyle de kıyıdaki tüm güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.