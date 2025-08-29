Haberler Yaşam Haberleri Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü denizde karada ve havada aranıyor
Giriş Tarihi: 29.8.2025 19:51 Son Güncelleme: 29.8.2025 19:52

İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları birinci haftasına girdi. Arama çalışmaları denizde, karada ve havada devam ediyor.

Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü denizde karada ve havada aranıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı. Svechnikov'un kaybolmasının ardından bir hafta oldu fakat bir izine rastlanılamadı.

Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, botlar ise denizden çalışmalarını sürdürüyor. Rus yüzücünün kıyıya çıkmış olabileceği şüphesiyle de kıyıdaki tüm güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

