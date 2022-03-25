Boğazda korkutan kaza

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör ve bir bot kazanın meydana geldiği olay yerine sevk edildi. Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.