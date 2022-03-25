Boğazda korkutan kaza

Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden Vectis Isle isimli kargo gemisi, Rumeli Türkeli Feneri'nin yaklaşık 10 mil açıklarında, balıkçı teknesi ile çarpıştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör ve bir bot kazanın meydana geldiği olay yerine sevk edildi. Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bulgaristan'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan VECTIS ISLE isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, Kurtarma-11, Mehmetcik Römorkörlerimizle KEGM-6 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.