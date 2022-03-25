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Giriş Tarihi: 25.3.2022 13:20

Boğazda korkutan kaza

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boğazda korkutan kaza

İstanbul Boğazı girişi Rumeli Feneri açıklarında sabah erken saatlerinde 99 metrelik kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden Vectis Isle isimli kargo gemisi, Rumeli Türkeli Feneri'nin yaklaşık 10 mil açıklarında, balıkçı teknesi ile çarpıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör ve bir bot kazanın meydana geldiği olay yerine sevk edildi. Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bulgaristan'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan VECTIS ISLE isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, Kurtarma-11, Mehmetcik Römorkörlerimizle KEGM-6 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kurtarma-11 Römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

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Boğazda korkutan kaza
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