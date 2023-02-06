Boğaz’da selfie faciası

Sarıyer'de Boğaz sahilinde hatıra fotoğrafı çektiren 4 arkadaştan biri denize düşerek kayboldu. Olay, Rumelihisarı mevkisinde dün saat 21.39'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekilmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan Recep Solmaz (25) şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü.Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada gence ulaşılamadı. Ekipler olumsuz hava koşullarına rağmen aramalara devam ederken Solmaz'ın 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis tarafından karakola götürüldü.