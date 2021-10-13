Boğaz’daki tekne turunun ücretini çok bulup 3 kişiyi yaralayıp kaçtılar!

Olay, Beşiktaş Bebek sahilinde 4 Ekim'de saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında sosyal medya ünlüsü DJ Baran Taşkut olarak bilinen Yusuf Taşkut'un da bulunduğu bir grup, boğazda tekne turu yapmak istedi.