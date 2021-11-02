Boğaz’da trend yat turizmi

İstanbul
'da son dönemde popülaritesi giderek artan yat organizasyonları dikkat çekiyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Boğaz
turunun yanı sıra, romantik evlilik teklifleri, sürpriz doğum günleri ve partiler de yat turizmini canlandırdı. Kiralık yat ve tekne turları konusunda uzun süredir faaliyet gösteren sektörün lider firmalarından Erdoğan Kaptan Denizcilik de oluşan talebe yetişmek için ciddi bir çalışma içinde. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistlerin vazgeçilmezi olan Boğaz turlarında yatlar talebe göre yeniliklere gidiyor. Alipaşazade Bazaar'la güçlerini birleştiren Erdoğan Kaptan, turistlere yatta lokum, tatlı, kahve gibi ürünlerin sunumunu gerçekleştiriyor.