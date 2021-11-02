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Giriş Tarihi: 2.11.2021 16:52

Boğaz’da trend yat turizmi

Boğaz’da trend yat turizmi
İstanbul'da son dönemde popülaritesi giderek artan yat organizasyonları dikkat çekiyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Boğaz turunun yanı sıra, romantik evlilik teklifleri, sürpriz doğum günleri ve partiler de yat turizmini canlandırdı. Kiralık yat ve tekne turları konusunda uzun süredir faaliyet gösteren sektörün lider firmalarından Erdoğan Kaptan Denizcilik de oluşan talebe yetişmek için ciddi bir çalışma içinde. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistlerin vazgeçilmezi olan Boğaz turlarında yatlar talebe göre yeniliklere gidiyor. Alipaşazade Bazaar'la güçlerini birleştiren Erdoğan Kaptan, turistlere yatta lokum, tatlı, kahve gibi ürünlerin sunumunu gerçekleştiriyor.
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Boğaz’da trend yat turizmi
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