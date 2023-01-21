Boğazdaki denizanası istilası korkutuyor

İstanbul Sarıyer kışı şeridinde deniz yüzeyinde görünen çöp yığınları ve denizanası yoğunluğu endişe yaratmaya devam ediyor.
Lodosla birlikte çöplerin ve denizanalarının kıyılarda yoğunlaşması sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti.
Akşam saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Tarabya sahilinde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikirken, akşam saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş deniz yüzeyindeki gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
Bu deniz yüzeyinde meydana gelen kirliliği cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Deniz dibinde de yapılan çekimlerde dip kısımlardaki denizanası yoğunluğu kirliliğin ne kadar arttığını gözlerönüne serdi.
İstanbul boğazındaki bu çirkin ve endişe edici görüntünün vatandaşları gelecek için endişelendirdiğini ve belediye ekiplerinin mutlaka buna bir çözüm bulması gerektiğini kaydettiler.