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Giriş Tarihi: 21.1.2023 16:05 Son Güncelleme: 21.1.2023 16:23

Boğazdaki denizanası istilası korkutuyor

İstanbul boğazında yaşanan çüp ve denizanası istilası korku ve endişe yaratıyor. Özellikle Sarıyer Tarabya kıyılarında yaşanan çöp ve denizanası istilası kıyıda yürüyüş yapan vatandaşların tepkisini çekti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Boğazdaki denizanası istilası korkutuyor

İstanbul Sarıyer kışı şeridinde deniz yüzeyinde görünen çöp yığınları ve denizanası yoğunluğu endişe yaratmaya devam ediyor.

Lodosla birlikte çöplerin ve denizanalarının kıyılarda yoğunlaşması sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz kirliliğinin gün geçtikçe arttığını belirten vatandaşlar deniz kirliliği karşısında şok oldular. Tarabya sahilinde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikirken, denize atılan çöpler de dikkat çekti.

Akşam saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Tarabya sahilinde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikirken, akşam saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş deniz yüzeyindeki gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Bu deniz yüzeyinde meydana gelen kirliliği cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Deniz dibinde de yapılan çekimlerde dip kısımlardaki denizanası yoğunluğu kirliliğin ne kadar arttığını gözlerönüne serdi.

İstanbul boğazındaki bu çirkin ve endişe edici görüntünün vatandaşları gelecek için endişelendirdiğini ve belediye ekiplerinin mutlaka buna bir çözüm bulması gerektiğini kaydettiler.

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Boğazdaki denizanası istilası korkutuyor
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