Boğazdaki denizanası istilası korkutuyor

Bu deniz yüzeyinde meydana gelen kirliliği cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Deniz dibinde de yapılan çekimlerde dip kısımlardaki denizanası yoğunluğu kirliliğin ne kadar arttığını gözlerönüne serdi.