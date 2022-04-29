Boğazı kesilerek öldürülen iş insanı cinayetinin detayları ortaya çıktı!

Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde önceki Cumartesi günü yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Kısa süre önce memleketinden dönen Iraklı iş insanı, orucunu açmak için davetli olduğu iftar yemeğine gidiyordu.
Restoran çalışanı Kadir Gürel
İddiaya göre tam da bu sırada Halit Semin İbrahim'in alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşayıp yollarını ayırdığı eski işçisi şüpheli E.Ç. pusuda bekliyordu.
Şüpheli E.Ç
BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
Patronunun iftar yemeğini yiyeceği restoranın önüne geldiğini fark eden şüpheli E.Ç, İbrahim'in aracına doğru yöneldi. Katil zanlı, otomobilinden indirdiği İbrahim'i elindeki bıçakla boynundan ve kalbinden yaralayarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan Iraklı iş insanı ise kısa süre sonra can verdi.
İş insanı Halit Semin İbrahim
CİNAYETİ KURGULAMIŞ
Öldürülen iş insanının son iftarını açmak için gittiği restoranda çalışan Kadir Gürel "Halit İbrahim Bey bizim müşterimizdi. Olayla ilgili öteki kişinin de daha önceden onun yanonda çalışan biri olduğunu biliyorum. Yaklaşık bir yıl önce yanından ayrıldı. Cinayet akşamı da Halit Bey'in iftar için aracıyla mekana yaklaştığı zaman karşıdan geliyor, direkt öldürmeye teşebbüs ederek infaz ediyor. Olayı önceden kurgulamış" diye konuştu.