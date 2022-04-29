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Giriş Tarihi: 29.4.2022 10:29

Boğazı kesilerek öldürülen iş insanı cinayetinin detayları ortaya çıktı!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Boğazı kesilerek öldürülen iş insanı cinayetinin detayları ortaya çıktı!

İstanbul'da boğazı kesilerek öldürülen Iraklı iş insanı Halit Semin İbrahim cinayetinin detayları gün yüzüne çıktı. İftarını açacağı restoranın önüne geldiği sırada saldırıya uğrayan İbrahim'i, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu eski işçisi E.Ç.'nin öldürdüğü ileri sürüldü.

Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde önceki Cumartesi günü yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Kısa süre önce memleketinden dönen Iraklı iş insanı, orucunu açmak için davetli olduğu iftar yemeğine gidiyordu.


Restoran çalışanı Kadir Gürel

İddiaya göre tam da bu sırada Halit Semin İbrahim'in alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşayıp yollarını ayırdığı eski işçisi şüpheli E.Ç. pusuda bekliyordu.


Şüpheli E.Ç

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Patronunun iftar yemeğini yiyeceği restoranın önüne geldiğini fark eden şüpheli E.Ç, İbrahim'in aracına doğru yöneldi. Katil zanlı, otomobilinden indirdiği İbrahim'i elindeki bıçakla boynundan ve kalbinden yaralayarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan Iraklı iş insanı ise kısa süre sonra can verdi.


İş insanı Halit Semin İbrahim

CİNAYETİ KURGULAMIŞ

Öldürülen iş insanının son iftarını açmak için gittiği restoranda çalışan Kadir Gürel "Halit İbrahim Bey bizim müşterimizdi. Olayla ilgili öteki kişinin de daha önceden onun yanonda çalışan biri olduğunu biliyorum. Yaklaşık bir yıl önce yanından ayrıldı. Cinayet akşamı da Halit Bey'in iftar için aracıyla mekana yaklaştığı zaman karşıdan geliyor, direkt öldürmeye teşebbüs ederek infaz ediyor. Olayı önceden kurgulamış" diye konuştu.

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Boğazı kesilerek öldürülen iş insanı cinayetinin detayları ortaya çıktı!
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