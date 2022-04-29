Boğazı kesilerek öldürülen iş insanı cinayetinin detayları ortaya çıktı!



İş insanı Halit Semin İbrahim

CİNAYETİ KURGULAMIŞ

Öldürülen iş insanının son iftarını açmak için gittiği restoranda çalışan Kadir Gürel "Halit İbrahim Bey bizim müşterimizdi. Olayla ilgili öteki kişinin de daha önceden onun yanonda çalışan biri olduğunu biliyorum. Yaklaşık bir yıl önce yanından ayrıldı. Cinayet akşamı da Halit Bey'in iftar için aracıyla mekana yaklaştığı zaman karşıdan geliyor, direkt öldürmeye teşebbüs ederek infaz ediyor. Olayı önceden kurgulamış" diye konuştu.