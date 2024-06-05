Boğaziçi dünyada ilk 500’de: 96 sıra yükselerek 418’inci oldu!

"AVRUPA'DA EN FAZLA YÜKSELEN ÜNİVERSİTEYİZ"

Boğaziçi Üniversitesi'nin, QS'in son yıllardaki hazırladığı dünya üniversite sıralamalarında kazandığı sıraya dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yıl yayımlanan sonuçları şöyle değerlendirdi: "Son üç yıldaki tabloya baktığımızda, 701-750 sıra bandından yaklaşık 350 sıra yükselerek 2025 listesinde 418'inci sıraya yükseldiğimizi görüyoruz. Bu sene de Avrupa'da en fazla yükseliş gösteren yükseköğretim kurumu konumundayız. QS'in bizimle paylaştığı güncel veriler geçen yıllara göre performansımızın hemen her alanda ileri taşındığını gösteriyor. Göreve geldiğimden sonra yükselen bu akademik başarı bizleri motive etse de yeterli bulmuyoruz. Araştırma etkisi, Ar-Ge, eğitim, istihdam, sürdürülebilirlik, uluslararası görünüm ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarda üniversitemizi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."