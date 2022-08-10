Boğaziçi Üniversite 209 personel alımı detayları belli oldu! Boğaziçi Üniversitesi başvuru şartları ve tarihleri

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için detaylar belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans grubundan birçok personelinin alınacağı kontenjan 209 olarak açıklandı. Kamu personeli olmak isteyen adayların tercih edeceği alımda temizlik personelinden mühendise kadar birçok mesleki pozisyon mevcut. Boğaziçi Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları da gündemdeki yerini aldı. İşte, Boğaziçi Üniversitesi personel alımı 2022…
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ALAN VE KONTENJANLAR
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR
*İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
genel şartları taşıyor olmak.
*İlan tarihinin ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." Hükmüne uygun olması,
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
*Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul
Edilecektir)
4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
6. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Unvanı İçin)
7. Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan Boy-Kilo Gösterir Belge (Koruma ve
Güvenlik Görevlisi Unvanı İçin) (İlgili belge temin edilememişse Üniversitemiz içinde yer alan
Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü'nden ölçüm yaptırılabilir)
8. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatr olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek)
9. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir)
10. SGK Hizmet Dökümü
*Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler.
*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak olan sınavın şekli ile ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
*Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.