Boğaziçi’ni kilitleyen gemi 4 saatte kurtarıldı

İstanbul Boğazı dün bir tehlike daha atlattı. Ukrayna'dan İstanbul'a gelen Palau bayraklı MKK-1 adlı yük gemisi dün sabah dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavagı önlerinde karaya oturdu. 142 metre uzunluğundaki geminin yardımına, kurtarma uzmanı Nene Hatun gemisi ve Kurtarma-5, 8, 9 römorkörleri ile KEGM-8 botu gönderildi. Boğaz trafiğinin çift yönlü askıya alındığı operasyon sırasında can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği yaşanmadı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılan gemi önce Büyükdere açıklarına, ardından da Kartal demirleme sahasına götürüldü.