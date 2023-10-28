Boğaz’ın ‘gerdanlığı’ 50 yaşında

İ stanbul Boğazı üzerinde yer alan üç asma köprüden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları Avrupa yakasında Ortaköy, Anadolu yakasında ise Beylerbeyi'nde yer alıyor. Yapımını İngiliz ve Alman firmalarının üstlendiği Boğaziçi Köprüsü'nün inşasına, Şubat 1970'de Beylerbeyi ayak sahasında başlandı. Toplam uzunluğu 1560 metre, kuleler arası uzunluğu 1074 metre olan 6 şeritli köprünün inşası sırasında 63 bin metreküp kazı yapılırken, 71 bin metreküp beton, 4 bin ton betonarme çeliği, 17 bin ton yapı çeliği ve 6 bin ton kablo çeliği kullanıldı. Yaklaşık 3 yıl 8 ayda tamamlanan Boğaziçi Köprüsü, Cumhuriyet'in 50. yıldönümü olan 29 Ekim'den bir gün sonra 30 Ekim 1973'te dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. İki kıtayı birbirine bağlamasının yanı sıra İstanbul'un iki yakasındaki karayolu ulaşımını da sağlaması açısından önemli bir yere sahip olan köprünün yükü, 1988'de hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet ile 2016'da hizmet vermeye başlayan Yavuz Sultan Selim köprüleri ile paylaşılsa da günümüzde günlük 200 bin ortalamayla en çok araç geçen köprülerin başında geliyor. Boğaziçi Köprüsü'nün resmi adı, 26 Temmuz 2016'dan itibaren, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında burada hayatını kaybedenlerin anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. Tankın da kullanıldığı saldırılarda, aralarında polis memurları Münür Alkan, Kemal Tosun ile reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişi şehit oldu. AABoğaziçiÜniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Soyöz ve ekibi, Karayolları ile birlikte köprünün "yapısal sağlık takibi"ni yapıyor. Etiler Köprüsü, Zorlu Center ile Levent 199'a yerleştirilen ve 7/24 gerçek zamanlı yapısal sağlık takibi sunan sistemlerle izlenen köprüden gelen veriler doğrultusunda, yapının dinamik özellikleri inceleniyor.