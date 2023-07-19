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Giriş Tarihi: 19.7.2023 13:28 Son Güncelleme: 19.7.2023 13:31

Boğazına bıçak dayadı, “Benden ayrılamazsın” dedi! Sevgilisini akaryakıt istasyonunda rehin aldı

Adana’da madde bağımlısı olan Bilal Saygılı, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını akaryakıt istasyonunda bıçakla rehin aldı. Genç kadını bıçaklaya yaralayan saldırgan polisin yaptığı operasyona gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Boğazına bıçak dayadı, “Benden ayrılamazsın” dedi! Sevgilisini akaryakıt istasyonunda rehin aldı

Adana'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Bilal Saygılı (39), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Sibel K.'yi (26) akaryakıt istasyonunda kullandığı aracın içinde bıçakla rehin aldı. Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan çılgın adam "Benden ayrılamazsın" diyerek genç kızı ölümle tehdit etti.

İstasyonu kuşatan polis, Saygılı'nın bir an dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirirken Sibel K.'yi kurtardı. Boğazı ve kolu hafif şekilde bıçakla kesilen genç kız polise, "Ayrılmak istedim.

Son kez konuşalım dedi ve aracına bindim. İstasyona geldiğimizde boğazıma bıçağı dayayıp 'Benden ayrılamazsın. Yoksa seni öldürürüm" diyerek rehin aldı. Kendisini istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.

SON KEZ KONUŞALIM…

Olay Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir süre önce Sibel K., arkadaşlık yaptığı ve iddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bilal Saygılı'dan ayrıldı. Saygılı dün öğle saatlerinde kız arkadaşını yolda gördü ve son kez konuşmak istediğini söyledi.

İlk önce tereddüt eden genç kız, Saygılı'nın kullandığı 01 RU 896 plakalı aracına bindi. Saygılı yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra üzerindeki bıçağı çıkarıp Sibel K.'nin boğazına dayadı.

Durumu gören istasyon görevlileri hemen polisi aradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın çevresini kuşatan ekipler çılgın adamı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K., gözyaşı dökerken, ekipler Saygılı'nın bir an dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kolundan ve boğazında hafif bıçak izleri olan Sibel K.'ya ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Polislere Bilal Saygılı ile sevgili olduğunu ancak bir süre önce ayrıldığını ifade eden Sibel K., "Yolda yürüyordum. Aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim.

Benzin alacağını söyleyerek istasyona girdi ve park ettikten sonra bıçağı boğazıma dayadı. Bana 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek bıçakla boğazımda ve kolumu çizdi. Zaten kendisi uyuşturucu bağımlısı. Kendisini istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Etkisiz hale getirilen Saygılı daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Boğazına bıçak dayadı, “Benden ayrılamazsın” dedi! Sevgilisini akaryakıt istasyonunda rehin aldı
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