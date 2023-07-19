Boğazına bıçak dayadı, “Benden ayrılamazsın” dedi! Sevgilisini akaryakıt istasyonunda rehin aldı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kolundan ve boğazında hafif bıçak izleri olan Sibel K.'ya ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Polislere Bilal Saygılı ile sevgili olduğunu ancak bir süre önce ayrıldığını ifade eden Sibel K., "Yolda yürüyordum. Aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim.