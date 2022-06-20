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Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:55 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:58

Boğazına kiraz kaçan çocuk öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boğazına kiraz kaçan çocuk öldü

İstanbul Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin’in başarılı bir öğrenci olduğu karnesinde takdir aldığı kaydedildi.

Sultanbeyli'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde sekiz yaşındaki Muhammed Taha Şahin'in kız kardeşinin doğum gününü kutlamak için ailesi ile evlerinin bahçesinde oturuyordu. Şahin arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kirazı alıp yedi. Bir süre sonra fenalaşan Şahin koşarak babasından yardım istedi. Şahin'in nefes alamadığını gören baba, otomobiliyle hastaneye götürdü. 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğazına kaçan kirazla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin, Pazar günü öğle vakti Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARNESİNDE TAKTİR ALDI

Sekiz yaşındaki Muhammed Taha Şahin'in yakınlarından Ayhan Aktaş "Muhammed Taha hiperaktif çocuktu derslerinde çok başarılıydı. Öğretmenini ve arkadaşlarını çok seviyordu. Karnesinde takdir almıştı. Diğer küçük kardeşinde o gün doğum günüydü. O gün kardeşine doğum günü sürprizi yapacaktık. Onun hazırlıkların içerisindeydik. Kendisi dışarı da arkadaşlarıyla oynuyordu. Biz de içeri de annesi ve babası ile doğum günü hazırlıkları yapıyorduk. Meyve tabağında büyük bir kirazı alıyor ve daha sonra ağızına atıyor. Bu kiraz boğazına kaçıyor. Koşarak boğazıma bir şey takıldı diyerek babasının yanına gidiyor. Babası kucağına alarak arabayla en yakın hastaneye götürüyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" dedi.

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Boğazına kiraz kaçan çocuk öldü
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