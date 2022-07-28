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Giriş Tarihi: 28.7.2022 18:21

Boğazına madeni para kaçan öğrencinin imdadına okul müdürü yetişti

Malatya'da eğitim gördüğü kursta boğazına madeni para kaçan öğrencinin imdadına okul müdürü yetişti.

İHA
Boğazına madeni para kaçan öğrencinin imdadına okul müdürü yetişti
Olay, Battalgazi ilçesinde faaliyet gösteren Derme İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kursta öğrenim gören 8 yaşındaki Kasım Alomori, elinde oynadığı parayı ağzına aldıktan sonra aniden fenalaştı. Alomori'nin nefes almaktan zorlandığını gören arkadaşları, durumu okul müdürüne bildirdi. Bunun üzerine Alomori'nin yanına gelen okul müdürü Aziz Şekerci uyguladığı Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan parayı çıkarmayı başarırken, kameralar tarafından görüntülenen olayda rahat nefes almaya başlayan Kasım Alomori bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede müşahede altına alınan Kasım Alomori'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Boğazına madeni para kaçan öğrencinin imdadına okul müdürü yetişti
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