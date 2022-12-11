Boğazına yemek kaçan öğrencisini “Heimlich” manevrası ile kurtardı

Müjgan-Serkan Karagöz Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencisi Hüseyin Kılıçdoğan, teneffüste kantinden aldığı tostu yedi. Bu sırada yediği tost boğazına kaçan küçük çocuk, büyük panik yaşadı. Kendi imkanları ile boğazındaki yemek parçasını çıkartamayan ve nefes alamadığı için kızarmaya başlayan Hüseyin Kılıçdoğan, sınıfının da bulunduğu koridordaki öğretmenler odasının kapısının önüne gelerek boğazını tutup yardım istedi.

OKULDA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

8 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan 30 yaşındaki Emre Atıcı, öğrencisinin boğazına bir şey kaçtığını anlayınca koşarak hemen dışarı çıktı ve heimlich manevrası yaptı. Yapılan iki manevranın ardından küçük çocuğun boğazına kaçan yemek parçası çıktı. Kendini iyi hisseden Hüseyin ardından sınıfına geri döndü. Öğretmen Atıcı ise okulda günün kahramanı ilan edildi.

YÜZÜ KIZARMIŞTI

Teneffüsün bittiğini ve sınıfa gitmeye hazırlandığını belirten Atıcı, "Öğretmenler odasında arkadaşlarla oturuyorduk. Derse gitmek üzereydik. Hüseyin'in kapıyı çaldığını gördüm. Yüzü kızarmıştı. Bir yardım ister gibi bir hali vardı zaten. Boğazını tutuyordu. Hemen yanına gittim. heimlich manevrasını yaptım. Birkaç hamleden sonra boğazındaki yemek parçası çıktı ve nefes alması normale dündü. Hepimiz de derin bir nefes aldık. Kendini iyi hissedince de sınıfına geri döndü" dedi.

"EĞİTİM ÖNEMLİ"

Sağlık eğitiminin de önemli olduğunu belirten Atıcı, "Bakanlığımız bu konuda bizlere eğitim verdi. Geçen yılki eğitimimizde heimlich manevrası anlatıldı. Eğitim sırasında bunları defalarca kez tekrarladık. Yani epey uzmanlaştığımızı söyleyebiliriz bu konuda. Hemen görünce olaya müdahale ettim ben de. Kesinlikle eğitim olmasaydı herhalde bugün yardım edemeyebilirdim. Yani baka kalabilirdim açıkçası. Eğitimin önemli anlamış olduk böylece" dedi.

"ÖĞRETMENİN BENİ KURTARDI"

Yediği tostu boğazında kaldığını belirten Hüseyin Kılıçdoğan,"kendi imkanlarımla çıkarmaya çalıştım. Başaramayınca öğretmenler odasına gittim. Öğretmenin beni kurtardı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok iyiyim" dedi.

Okul Müdürü Nesim Bozkurt'ta öğretmenlerini bu kritik hayati müdahaleden dolayı tebrik etti.