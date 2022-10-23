İstanbul’da boğazını kesip bileziğini çalmışlardı! Vahşeti yapan komşusu çıktı

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra evde uyuyan Mevlüde Aluçlu'nın kolundaki bilezikleri gördü. Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde Aluçlu uyandı. Hırsızları gören kadın korku dolu anlar yaşarken hırsızlarla arbede yaşamaya başladı. Vahşi hırsızlar Mevlüde Aluçlu'nun boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde Aluçlu'nun kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

KATİL KOMŞU ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölen kadının komşusunun ifadesine başvurdu. Alınan ifadede Aluçlu bir yere gitmek için sözleştiklerini, saat: 16.00 sıralarında apartmandan aşağıya indiği sırada maktul şahsın ikametinin kapısının açık olduğunu gördüğünü, kontrol amaçlı ikamete girdiğini, maktul şahsı yerde hareketsiz görerek ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.



KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Cinayet Büro Dedektifleri çalışmaların devamında, ikamet içerisinde yapılan kontrollerde olağan dışı bir dağınıklığın olmadığını belirledi. İncelenen görüntülerde şüpheli Baran Ü. isimli şahsın ikametinin maktul şahsın ikametiyle aynı sokakta olduğu, olay yeri çevresinde incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın olaydan önce sokağa girdiği, olay saatinden sonra farklı bir kıyafet ile sokaktan çıkış yaptığı tespit edildi.

"ANNEMİN BİLEZİĞİ"

Dedektiflerce incelenen kamera çalışmalarında şüpheli şahsın Beyoğlu ilçesi Hasköy'de bulunan kuyumcuya giderek bilezik bozdurduğu tespit edildi. Bilezik temin edilerek, maktul şahsın kızına yaptırılan teşhiste annesine ait olan bilezik olduğunu teşhis etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Baran Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 adet suç kaydı olan şüphelinin yaşlı kadının komşusu olduğu öğrenildi.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Adli Tıp Kurumu önünde annesinin cenazesini bekleyen Aluçlu'nun oğlu İsmail Muammer Aluçlu, "İçerde bir arbede, boğuşma olmuş ondan sonrasına ilişkin fazla bir bilgi yok. Annemin kolunda bir tane bileziği vardı onu da almışlar. Bu kadar basit olmaması lazım, söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.