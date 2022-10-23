Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da boğazını kesip bileziğini çalmışlardı! Vahşeti yapan komşusu çıktı
Giriş Tarihi: 23.10.2022 17:26 Son Güncelleme: 23.10.2022 18:07

İstanbul'da boğazını kesip bileziğini çalmışlardı! Vahşeti yapan komşusu çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda hırsız oldukları öne sürülen kişiler girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Daha sonra hırsızlara direnen kadınla arbede yaşayınca darbedip boğazını kestiler. Kadın hayatını kaybederken hırsızlar kadının kolundaki bilezikleri çalarak kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri ev hanımı 66 yaşındaki Mevlüde Aluçlu’yu öldüren şüpheli Baran Ü'yü gözaltına aldı. Yaşlı kadının oturduğu evin alt sokağında ikamet ettiği öğrenime şüpheli Baran Ü. (26) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay yerine girişi çıkışı ve altını bozdurduğu kuyumcudaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da boğazını kesip bileziğini çalmışlardı! Vahşeti yapan komşusu çıktı

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra evde uyuyan Mevlüde Aluçlu'nın kolundaki bilezikleri gördü. Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde Aluçlu uyandı. Hırsızları gören kadın korku dolu anlar yaşarken hırsızlarla arbede yaşamaya başladı. Vahşi hırsızlar Mevlüde Aluçlu'nun boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde Aluçlu'nun kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

KATİL KOMŞU ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölen kadının komşusunun ifadesine başvurdu. Alınan ifadede Aluçlu bir yere gitmek için sözleştiklerini, saat: 16.00 sıralarında apartmandan aşağıya indiği sırada maktul şahsın ikametinin kapısının açık olduğunu gördüğünü, kontrol amaçlı ikamete girdiğini, maktul şahsı yerde hareketsiz görerek ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Cinayet Büro Dedektifleri çalışmaların devamında, ikamet içerisinde yapılan kontrollerde olağan dışı bir dağınıklığın olmadığını belirledi. İncelenen görüntülerde şüpheli Baran Ü. isimli şahsın ikametinin maktul şahsın ikametiyle aynı sokakta olduğu, olay yeri çevresinde incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahsın olaydan önce sokağa girdiği, olay saatinden sonra farklı bir kıyafet ile sokaktan çıkış yaptığı tespit edildi.

"ANNEMİN BİLEZİĞİ"

Dedektiflerce incelenen kamera çalışmalarında şüpheli şahsın Beyoğlu ilçesi Hasköy'de bulunan kuyumcuya giderek bilezik bozdurduğu tespit edildi. Bilezik temin edilerek, maktul şahsın kızına yaptırılan teşhiste annesine ait olan bilezik olduğunu teşhis etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Baran Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 adet suç kaydı olan şüphelinin yaşlı kadının komşusu olduğu öğrenildi.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Adli Tıp Kurumu önünde annesinin cenazesini bekleyen Aluçlu'nun oğlu İsmail Muammer Aluçlu, "İçerde bir arbede, boğuşma olmuş ondan sonrasına ilişkin fazla bir bilgi yok. Annemin kolunda bir tane bileziği vardı onu da almışlar. Bu kadar basit olmaması lazım, söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor: Havada İHA, denizde SİDA, karada İKA
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
İşte Togg'un hikayesi! Geri sayım başladı: 1 milyon adet üretilecek
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
850
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Hakem ve VAR penaltıyı göremedi
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da boğazını kesip bileziğini çalmışlardı! Vahşeti yapan komşusu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA