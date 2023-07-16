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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Cumhuriyet Savcısından eşine şiddet: Boğazını sıkıp küvete soktu

İstanbul’da boşanmak üzere olduğu eşini yaşı küçük çocuklarının önünde boğmaya çalışan savcı, baygınlık geçiren kadını küvete attı. Mağdur kadının şikayeti üzerine Aile Mahkemesi 2 ay süreyle koruma kararı verdi. Savcının çocuklarıyla iletişimi yasaklandı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Cumhuriyet Savcısından eşine şiddet: Boğazını sıkıp küvete soktu
28 yaşındaki öğretmen Şeyma A. ile 37 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Fatih V., 4 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten çocukları oldu. Evliliklerinde anlaşmazlık yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldı. İstanbul Silivri'de ikamet eden genç kadınla eşi, karar sonrası ayrı yaşamaya başladı.



BOŞANMAK İSTEYEN EŞE DARP
Geçtiğimiz günlerde savcı, çocuklarını görmek için eşinin ikametine gitti. İkili arasında boşanma nedeniyle tartışma başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre öfkesine yenilen savcı, eşini darp etmeye başladı. Boğazını sıkarak, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditler savuran savcı, genç kadını bayıldıktan sonra banyodaki küvete götürdü. Nefessiz kaldığı için bayılan genç kadın gözlerini açtığında, savcı evden ayrıldı.



Kendi imkanlarıyla ağlayan çocuklarını da yanına alan mağdur kadın, hastaneye giderek tedavi oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve boynunda boğulma izleri olan kadın, darp raporu aldı. Akşam saatlerinde hastaneden ayrılacağı sırada eşinden gelen 'Benden elindeki kanıtlarla tazminat istemeyeceksin. Anlaşmalı boşanacağız. Boşanmadan sonra bu yaşadıklarının hesabını vereceksin' tehdit mesajlarıyla savcılığa başvuran Şeyma A., savcı eşinden şikayetçi oldu. Aile Mahkemesine de başvurarak eşine karşı uzaklaştırma kararı talep eden kadının talebiyle, mahkeme savcı Fatih V.'nin genç kadının yanına ve konutuna yaklaşmamasına, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, çocuklarıyla olan kişisel münasebetinin askıya alınmasına ve bu kararın 2 ay süreyle uygulanmasına karar verdi.

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Cumhuriyet Savcısından eşine şiddet: Boğazını sıkıp küvete soktu
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