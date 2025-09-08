Boğazkesen Camii eski ihtişamına kavuşacak

6 Şubat depreminin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş'ta depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki depremden etkilenen tarihi yapıların restorasyonu çalışmalarına da destek veriyor. Bu çerçevede depremlerde hasar gören, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu İlçesindeki Ekmekçi Mahallesi'nde, kalenin güneyinde yer alan, tarihi Boğazkesen Camii'nin restorasyon çalışmalarını da yürütüyor. Arşiv kayıtlarından caminin, Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in Ekmekçibaşısı Hacı Ali Ağa tarafından 1490-1515 yılları arasında inşa ettirildiği anlaşılan caminin restorasyonu, 2026'nın ilk yarısında tamamlanacak.

YARALAR SARILIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de bu restorasyon hakkında, "15. yüzyıldan bugüne kadar ayakta kalan, zaman içerisinde farklı restorasyonlar görmüş ama 6 Şubat depreminde hasar alan Kahramanmaraş'ımızın sembolü Boağazkesen Camii'nin depremde aldığı yaraları sarıyoruz" dedi.