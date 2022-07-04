Hayat kurtarmak isterken hayatından oldu

Çocuğu kurtardıktan sonra kumsala giden Özyürek, bir süre sonra deniz yatağıyla akıntıya kapılan kadını fark etti. Çocuğun ardından canını hiçe sayarak kadının da yardımına koşan Özyürek, denize girdi. Kadını kurtarmaya çalışırken su yutarak bilincini kaybeden talihsiz adam çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Özyürek'in hayatını kaybettiği belirledi. Kadın ise olay yeri yakınında bulunan bottaki vatandaşların çabasıyla karaya çıkarıldı. Özyürek'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Özyürek'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karşıyaka Demirköprü Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Özyürek'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Saniye Bölgesi'ndeki bir diş protez laboratuvarında çalıştığı öğrenildi.