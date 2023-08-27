Boğulma tehlikesi geçiren Sümeyye yaşam mücadelesini kaybetti

Batman Merkeze bağlı Demirlipınar Köyünde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, pikniğe giden Okuyucu ailesinin 2 çocuğu serinlemek için sulama kanalına girdi. Çocuklarının suda çırpındığını gören anne, sulama kanalına atladı. Vatandaşların yardımıyla sulama kanalından çıkarılan anne ve iki çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocuklardan durumu ağır olan 12 yaşındaki Sümeyye Okuyucu, tedavi edilmek üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini Okuyucu, Demirlipınar Köyünde toprağa verildi.