Boğulmalar arttı aman dikkat!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde serinlemek için denize giren Erdoğan Alaftar, boğularak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Çukurbük Halk Plajı'nda denize giren 69 yaşındaki Alaftar, bir süre sonra deniz kıyısına hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri Alaftar'ın yaşamını yitirdiği belirledi.İstanbul Kadıköy Caddebostan'daki halk plajında dün akşam denize giren Muhammed Peksoy (26), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kısa sürede kurtarılarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Buğra Akgül (26), kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.