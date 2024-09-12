Boğup bahçeye gömdüler

Konya'da 5 ay önce kaybolan Çiğdem Eskidemirci'nin (36) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Meram ilçesinde yaşayan Çiğdem Eskidemirci, gecen mayısta kayboldu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eskidemirci'nin gidebileceği veya irtibat kurabileceği kişilerle görüştü ancak genç kadının izine rastlanılamadı. İki ay önce dosyayı devralan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fuhuştan çok sayıda kaydının bulunduğu Eskidemirci'nin telefon kayıtlarından son olarak yabancı uyruklu kişilerle görüştüğünü belirledi.Gözaltına alınan 4 şüpheli, Çiğdem Eskidemirci ile fuhuş için sık sık bir araya geldiklerini olay günü de yine genç kadının evlerine geldiklerini, para konusunda yaşanan tartışma sonrası boğduklarını, bir süre evin bodrumunda tuttukları cesedi koku yayılması üzerine müstakil evin bahçesine gömdüklerini ve üzerini taşla kapattıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.