Bohçadan 116 bin liralık altın çıktı

İlginç olay, 1 Ağustos'ta Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki koltuk döşeme, yorgan ve yatak dikim, çeyiz evinde meydana geldi. Gülcan A. isimli kadın müşteri dükkana gelerek annesinden kalma bohçayı bırakıp içindeki koyun yününün kabartılmasını istedi. Annesinden kalan yünleri çöpe atmaktan son anda vazgeçtiklerini anlatan Gülcan A. koyun yünlerini kabarttıktan sonra yastık yapmak istediklerini belirtti. 8 kilo 800 gram gelen koyun yünlerinin kabartılması için müşteri ile dükkan sahibi 200 lira karşılığında anlaştı. Gülcan A. yünleri bırakıp dükkandan ayrıldı.Oğlu Bayram Akgün (38) ile birlikte dükkanı işleten Nazlı Akgün'ün (61) kızı Gülter Akyol (40) sabah saatlerinde koyun yünlerini kabartmak için işlem yapmak isterken elini kırmızı bir kese geldi. Keseyi açan Akyol içinden altınlar çıktığını görünce şok oldu. 'Bana tuzak mı kuruldu? Biri benimle oyun mu oynuyor?' diye kendi kendine düşünmeyen başlayan Gülter Akyol durumu annesine ve ağabeyine bildirdi. Bayram Akgün, altınları tek tek saydıktan sonra müşterisi Gülcan A.'ya Watsapp'tan mesaj çekerek 17 adet kulplu Reşat altını buldukları müjdesini verdi. Altınların fotoğrafını da çeken Akgün, ne zaman isterlerse gelip altınları dükkandan teslim alabileceklerini ifade etti.Müşteri Gülcan A., Bayrak Akgün'e Watsapp'tan yazdığı mesajda teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Altınları gönderdiniz. Sağolun" dedi. Bayram Akgün de, "Cümlemizden inşallah. Sizin olan sizindir. Biz olması gerekeni yaptık" diye yanıt verdi. Daha sonra Gülcan A.'nın oğlu dükkana gelerek 17 adet altını teslim alıp ayrıldı.Dürüst esnafa Bayram Akgün ile annesi Nazlı Akgün SABAH'a konuştu. 1995'ten beri annesi ile birlikte dükkanı işlettiklerini ve 27 yıldır ilk kez başlarına böyle bir şey geldiğini söyleyen Bayram Akgün, "Rahmetli dedem Eyüp Akgün Urla'nın ilk yorgancısı. Altınları bulunca hiç düşünmeden hemen sahibine ulaştık ve teslim ettik. Olması gereken buydu zaten. Bir daha olsa bir daha aynı şeyi yaparım. Bazı insanlar fotoğrafta 15 altın var diyebilir. Fotoğraf çekerken çalışanlarımız altınlardan ikisini inceliyorlardı. Müşterimize toplamda 17 altın teslim ettik" dedi.Nazlı Akgün ise, "Makinede dikiş dikerken başörtülü bir kadın müşteri geldi. Annesinden kalma yünlerin kabartılmasını istedi. Normalde yünleri çöpe atacaklarmış. Son anda yastık yapmaya karar vermişler. Biz de yünleri parçalara ayırdık. 8 kilo 800 gram geldi. Kabartma işlemi bitince haber vereceğimizi söyledik. Müşteri dükkandan ayrıldı. Kızım Gülter Akyol kabartma işlemini yaparken kırmızı bir kese buldu. Keseden 17 adet kulplu altın çıktı. Çok şaşırdı. Daha sonra oğlum altınların fotoğrafını çekip müşterimize attı. Oğlu gelip teslim aldı. Teşekkür ettiler" diye konuştu.