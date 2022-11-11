Antalya’da boksör turist tuvaletçiyi öldürdü! Sebebi dehşete düşürdü!

Akıllara durgunluk veren olay Kemer'de meydana geldi. Turistlik ilçenin otopark alanında bulunan tuvaleti işleten Mehmet Özcan, 25 Ekim tarihinde otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli şahısla 2 tuvalet ücreti tartışmasında iddiaya göre yediği yumrukla yere düşerek başını kaldırım taşına çarparak yaralandı. Vatandaşların olay yerine ambulans ile Kemer Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 2 saatlik müşade altında tutulan kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Aynı zamanda kanser hasatsı olan Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesi ardından da Vakıf Yaşam Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti. Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorguladı. Olayın kamera kayıtları incelendi. Yaşananların ardından polis Rus turist R.K. otelinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAKINLARI İSYAN ETTİ
Yaşananların ardından Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan yaşananlara tepki gösterdi. Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğu ve bir engelli kızının bulunduğunu da belirten Yeğen Özcan, "İşin peşin bırakmayacağız. 2 liralık bir tuvalet ücretini ödememek için Murat'a yumruk atılıyor. O Başını kaldırım taşına çarpıyor. Sonrasında beyin kanaması geçiriyor. Hastanede hayatını kaybediyor. İşin peşinin bırakmayacağız. Yapanın yanına kar kalmasın" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.