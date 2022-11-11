Antalya’da boksör turist tuvaletçiyi öldürdü! Sebebi dehşete düşürdü!

Akıllara durgunluk veren olay Kemer'de meydana geldi. Turistlik ilçenin otopark alanında bulunan tuvaleti işleten Mehmet Özcan, 25 Ekim tarihinde otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli şahısla 2 tuvalet ücreti tartışmasında iddiaya göre yediği yumrukla yere düşerek başını kaldırım taşına çarparak yaralandı. Vatandaşların olay yerine ambulans ile Kemer Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 2 saatlik müşade altında tutulan kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Aynı zamanda kanser hasatsı olan Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesi ardından da Vakıf Yaşam Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti. Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorguladı. Olayın kamera kayıtları incelendi. Yaşananların ardından polis Rus turist R.K. otelinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.