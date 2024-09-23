Boksörün yumruğu yaşlı adamı hayattan kopardı

Konya'da yaşayan Mehmet Ali Demirbağ (19) trafikte tartıştığı sürücünün babası 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren'e yumruk attı. Işıkçıveren geçirdiği kafa travması ve beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 23 günlük yaşam mücadelesi sonrası yaşamını kaybetti. Eski boksör olduğu öğrenilen ve yeniden gözaltına alınan Demirbağ 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Olay, 28 Ağustos günü sabah 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağında meydana geldi. Fatih Işıkçeviren 06 AF 1099 plakalı otomobili ile seyir halendeyken arkadan gelen 42 AYJ 34 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile yol vermeme nedeniyle tartıştı. İddiaya göre diğer aracın sürücüsü Mehmet Ali Demirbağ, aracında inerek Işıkçeviren'in yanına gidip, 'Ben boksörüm, hadi insene' diyerek açık olan camdan yumruk atmaya başladı. Daha sonra Işıkçeviren'in araçta bulunan babası Mustafa Işıkçeviren kavgayı ayırmak için aşağıya indi. Bu esnada Demirbağ, babanın yüzüne doğru yumruk attı. Yaşlı adam aldığı darbeyle yere yığıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Aracıyla olay yerinden kaçan Mehmet Ali Demirbağ kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Demirbağ, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Tedavi altına alınan Mustafa Işıkçeviren, 19 Eylül günü 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın cinayete dönüşmesi üzerine Mehmet Ali Demirbağ, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Demirbağ, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.