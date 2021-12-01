Bol miktarda telefon aksesuarı ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, bir şahsın elinde bol miktarda gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı olduğu bilgisine ulaştı.

Hemen harekete geçen ekipler bir işyerine yaptıkları operasyonda 845 adet gümrük kaçağı ekran koruyucu cam, 256 adet gümrük kaçağı kulaklık, 146 Adet gümrük kaçağı USB kablo, 220 adet gümrük kaçağı oyun parmaklığı, 218 adet gümrük kaçağı şarj aleti, 44 adet gümrük kaçağı müzik aleti ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.