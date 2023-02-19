Bölgede 140 bin sağlıkçı görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, deprem bölgesindeki sağlık faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Koca şunları söyledi:Afet bölgesindeki sabit birimlerde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. 74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığı'nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bin.Halen yatan hasta sayısı 6 bin 108. Toplam yatan hasta sayısı ise 21 bin 859'dur. Toplam hasta sayısı 13 bin 612. Toplam cerrahi operasyon sayısı 10 bin 601.Birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaştı.Aktif servis yatak sayısı 20 bin 239, doluluk oranı yüzde 60. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 425, doluluk oranımız ise yüzde 78. 51 bin 152 hasta ve yaralı diğer şehirlerdeki hastanelere nakledildi.114 acil müdahale ünitesi, 25 sahra hastanesi kuruldu. Acil müdahale ünitelerine 67 bin 598, sahra hastanelerine 3 bin 459 hasta müracaatı oldu.Sağlık taramalarında 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 1483 kişide döküntülü hastalıklar, 103 kişide sarılık, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlandı.Afetin ilk gününden bugüne kadar 6 bin 447 bebek dünyaya geldi.