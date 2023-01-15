Bölgede sağlanan ‘huzur’ meyvelerini vermeye başladı! Diyarbakır ve Mardin turizmde zirveyi gördü

Tarihi 10 bin yıla kadar dayanan Diyarbakır'da yıllarca yaşanan terör olaylarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamı yatırımların yanı sıra kendini en çok turizm alanında gösterdi. Özellikle Sur bölgesinin yeniden imarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım amacıyla hayata geçirdiği projelerin de etkisiyle binlerce yerli ve yabancı turist kenti görmeye geldi.
Diyarbakır'da geçen yıla oranla konaklama oranında yüzde 20 artış sağlandı. 2021 yılında 548 bin 623 turist sayısı geçen yıl 655 bin 520'ye yükseldi. Yine aynı dönemlere ait konaklama sayısında da artış gözlendi. 2021'de 874 bin 877 olan konaklama, geçen yıl bir milyon 70 bin 436 olarak gerçekleşti.
BU YIL HEDEF 2 MİLYON
Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan turist artışıyla ilgili otel işletmecileri SABAH'a konuştu. Bir otelde genel müdür olarak görev yapan Ali Tanış, kentteki huzur ve güven ortamıyla birlikte 1 milyon 70 bin 436 turistinin konakladığını anımsatarak, uluslar arası ziyaret edilebilir destinasyon listesindeki riskli haritadan Diyarbakır'ın çıkarılması ile 2023 yılında 2 milyon turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti.
33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve 'Medeniyetler Şehri Marka Tescilini' almış Diyarbakır tarih için adeta açık hava tarih müzesi kenti konumunda olduğunu belirten Tanış, "Uluslararası havalimanı ile yurtdışı seyahatlerin yanında Türkiye'nin birçok iline günlük karşılıklı seferlerin olması Diyarbakır'a ziyaret için ciddi imkânlar sağlayarak turistik hareketliliğe katkı sağlamaktadır. Sağlık Turizminin de yaygınlaştığı Diyarbakır kenti başta Irak ve İran olmak üzere Dünya'nın birçok ülkesinden sağlık tedavisi ve ileri sağlık hizmetleri nedeni ile ziyaretçi almaktadır" dedi.
"DİYARBAKIR ADINA GURURLUYUZ"
SABAH'a konuşan Turizm Otel Yöneticileri Derneği ( TUROYD) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Kadir Varçin, Diyarbakır adına gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Varçin, "Pandeminin ilk yılları, olması sebebiyle yasaklar mevcuttu. Toplantıların, yemeklerin, organizasyonların birçoğu kısıtlamadan dolayı yapılamıyordu.
2022'nin yılında yasakların kalkmasıyla konaklamalar, toplantılar, yemekler, yabancı ve yerli turistler bölgeye gelmiştir.On Gözü köprümüz, Gazi Köşkümüz, Surlarımız, tarihi ev yapılarımız gibi yerler Diyarbakır'a gelecek turistleri ağırlayacağız" dedi.
MARDİN'DE HEDEF 5 MİLYON
Sahip olduğu tarihi ve mimari güzellikleri ile geçen yıl 3 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Mardin'de de yüzler gülüyor. Kış aylarında bile tarihi kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıkarken 2023 yılı hedefi ise 5 milyon ziyaretçiye çıkarıldı.
Tarihi kentte 2022 yılında 75 bini yabancı olmak üzere 850 bin kişi konakladı. Günü birlik ziyaretlerle birlikte Mardin, üç milyon kişiyi ağırladı. Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümündeki kentte bu yıl yaşanan turizm hareketliliği turizmcileri de sevindirdi.
Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, 2023 yılında 1 milyonu konaklamalı olmak üzere hedeflerinin tarihi kentte 5 milyon turist sayısı olduğunu söyledi. Gürgör, "Mardin son zamanlarda yıldızı parlayan ve kültürü, inancı ile gündemde olan bir kent. 2023'te ise 1 milyon konaklamayı aşacağımızı hissediyoruz. 2023'de Türkiye gibi Mardin de şahlanmış olacak. Mardin kenti bütünüyle bu sayıda turist ağırlamaya hazırdır" dedi.
Turist yoğunluğu Mardin Havalimanı istatistiklerine de yansıdı. Daha önce haftada iki üç uçağın sefer yaptığı havalimanındaki uçak trafiğine İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra İzmir ve Antalya seferleri ile birlikte günde ortalama 3-4 seferi geçti. 2022 yılında 599 bin 435 kişinin havalimanını kullanarak geldiği Mardin'de tarih turizmine meraklı Güney Kore başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinde gelen yapancı turistler en çok ziyaret edenler oldu.
Mardin'in ilk butik otel sahibi ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı olan Sabahattin Evrensel de her yıl yeni otellerin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2023 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.