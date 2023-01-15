Bölgede sağlanan ‘huzur’ meyvelerini vermeye başladı! Diyarbakır ve Mardin turizmde zirveyi gördü





33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve 'Medeniyetler Şehri Marka Tescilini' almış Diyarbakır tarih için adeta açık hava tarih müzesi kenti konumunda olduğunu belirten Tanış, "Uluslararası havalimanı ile yurtdışı seyahatlerin yanında Türkiye'nin birçok iline günlük karşılıklı seferlerin olması Diyarbakır'a ziyaret için ciddi imkânlar sağlayarak turistik hareketliliğe katkı sağlamaktadır. Sağlık Turizminin de yaygınlaştığı Diyarbakır kenti başta Irak ve İran olmak üzere Dünya'nın birçok ülkesinden sağlık tedavisi ve ileri sağlık hizmetleri nedeni ile ziyaretçi almaktadır" dedi.