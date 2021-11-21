Bölgenin en modern gasilhanesi Bartın’da hizmete girdi

Başkan Akın toplam 7 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulduğunu belirterek" 7 bin 500m2'lik toplam alan üzerinde, 352 m2 gasilhane binası, 85 m2 sundurma ve 50 m2 depo alanı, 26m2 bir adet erkek ve bir adet kadın gasilhane, 17 m2 4 adet erkek ve 4 adet kadın olmak üzere toplam 8 adet hareket sensörlü, içten açılabilir sistemli morg kabini, 7m2 bir adet erkek ve bir adet kadın gassal odası, 20 m2 2 adet erkek ve kadın mescit, 3 adet büro, çay ocağı, depo alanı, erkek ve kadın abdesthane, 2 adet gasil masası, 2 adet hidrolik sedye, 8 adet morg ünitesi, 2 adet tıbbi masayı içerisinde barındıran bu bina 2 milyon liraya mal oldu. Şehrimize kazandırdığımız diğer cenaze hizmetlerinin yanı sıra cenaze yıkama işlemlerini de ücretsiz şekilde halkımıza sağlayacağız" diye konuştu. Belediye Başkanı Cemal Akın "Belediyemizce cenaze sahiplerine ücretsiz temin edilen tahta ve kefen hizmetimiz de yine buradan yapılmaya devam edecek" dedi.