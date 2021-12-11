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Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:17 Son Güncelleme: 11.12.2021 12:03

Bölivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bölivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği tarafından Dışhatlar Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda Bolivya’dan Sao Poulo’ya oradan da İstanbul aktarmalı İlimize gelen Bolivya uyruklu L.D.R.S. isimli kadın şahsın çantasında 4 kilo 522 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Gelen yolcu bölümünde risk analizine dayalı olarak yapılan çalışmalarda 10 Aralık tarihinde Bolivya'dan Sao Poulo'ya oradan da İstanbul aktarmalı en son olarak ta Antalya'ya gelen Bolivya uyruklu L.D.R.S. isimli kadın şahsın çanta ve elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş vaziyette daralı 4 Kilo 522 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Kadının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği 60 Bolivya Bolivinanosu, 305 Brezilya Realisi ve 7 bin 782 ABD Dolarına el kondu. Emniyetteki sorgusun ardından L.D.R.S. hakkında "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bölivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi
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